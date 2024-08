Jogador do Nacional está na UTI após ter arritmia cardíaca na partida contra o São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2024 - 2:50 Para compartilhar:

O zagueiro Izquierdo, do Nacional (URU), teve uma arritmia cardíaca e deixou o gramado do MorumBis de ambulância após passar mal durante a derrota para o São Paulo por 2 a 0, nesta quinta-feira (22), pela volta das oitavas de final da Libertadores. Ele está internado na UTI do Hospital Albert Einstein.

Alejandro Balbi, presidente do Nacional, conversou com a imprensa e explicou que o atleta recuperou a consciência na ambulância e perdeu novamente na chegada ao hospital, quando foi imediatamente sedado e estabilizado. Segundo o dirigente, o atleta nunca teve problemas cardíacos detectados nos exames feios pelo clube.

Izquierdo, de 27 anos, caiu no gramado do Morumbis aos 34 minutos do segundo tempo. Imediatamente, os outros jogadores chamaram a ambulância para prestar atendimento.

Após alguns minutos sob os cuidados médicos, Izquierdo foi colocado no veículo e levado ao hospital.

A delegação do Nacional tem voo fretado para retornar ao Uruguai na madrugada desta sexta-feira, mas alguns jogadores e dirigentes vão permanecer na capital paulista para acompanhar a evolução do atleta. A família do jogador é aguardada no Brasil nesta sexta-feira.