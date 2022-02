Jogador do Manchester City detona Putin e deseja morte dolorosa ao presidente russo; confira

Oleksandr Zinchenko, jogador do Manchester City e da seleção da Ucrânia, deu fortes declarações sobre a invasão da Rússia em seu país natal.

Conforme o Daily Mail, o jogador fez uma publicação nos stories do Instagram e detonou o presidente da Rússia, Vladimir Putin. “Espero que você tenha a mais dolorosa morte de sofrimento”, declarou Zinchenko. A mensagem contudo, foi apagada pelo aplicativo momentos depois.

Na última quarta-feira (23), antes da invasão de Putin na Ucrânia, o atleta publicou uma mensagem sobre a guerra e de apoio ao seu país.

“Todo o mundo está preocupado com a situação do meu país. Não posso ficar de fora e tentar transmitir minha opinião. Na foto – meu país. O país onde nasci e cresci. Um país cujas cores defendo no cenário esportivo internacional. Um país que tentamos glorificar e desenvolver. Um país cujas fronteiras devem permanecer invioláveis. Meu país pertence aos ucranianos e ninguém jamais poderá se apropriar dele. Não vamos desistir! Glória à Ucrânia”, escreveu Zinchenko.

Instagram will load in the frontend.

Saiba mais