Jogador do Flamengo recupera medalha de campeão carioca após assalto com fuzil no Maracanã

Matheus Gonçalves, meia-atacante do Flamengo assaltado neste domingo, no Rio de Janeiro, após a partida que sagrou sua equipe campeã estadual, usou novamente sua página no Instagram para atualizar a situação do roubo. Desta vez, ele informou que seus pertences foram recuperados.

“Tudo recuperado! Obrigado a todos de verdade! Todos bem!”, escreveu o jogador nas redes sociais junto com uma foto do volante de seu carro. Entre os itens roubados, estavam o carro, roupas, celulares e a medalha do Campeonato Carioca. Os pertences foram encontrados nas proximidades da estrada Grajaú-Jacarepaguá.

Matheus havia ido a público durante a madrugada para relatar o ocorrido e pedir ajuda com informações sobre o paradeiro dos objetos. O atleta contou ainda que ele e sua família foram ameaçados por um fuzil. “Minha irmã está arrasada, estamos todos nós. Não desejo isso para ninguém, pior cena da minha vida”, disse.

O Flamengo conquistou o Carioca pela 38ª vez e aumentou a distância para o Fluminense, segundo clube do Rio com mais títulos estaduais, que levantou a taça 33 vezes. O jogo contra o Nova Iguaçu, o outro finalista, aconteceu no Maracanã e terminou com a vitória flamenguista por 1 a 0. Antes disso, o time campeão já havia vencido o confronto de ida por 3 a 0.

Matheus Gonçalves, jovem promessa de 18 anos, atuou em quatro partidas do estadual. Na decisão contra o Nova Iguaçu, o atleta chegou a entrar em campo na partida de ida, já no final do tempo regulamentar.