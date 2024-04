Jogador do Flamengo é roubado após título do Carioca: ‘Colocaram fuzil na minha cara’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/04/2024 - 23:06 Para compartilhar:

O meia-atacante Matheus Gonçalves, do Flamengo, usou seu perfil no Instagram para relatar momentos de angústia que viveu logo após a conquista do título do Campeonato Carioca, com a equipe rubro-negra, no Maracanã, neste domingo – o Fla venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, na segunda partida da decisão.

O jogador e a família foram roubados depois de deixarem o Maracanã e tiveram os pertences levados por assaltantes. “Levaram meu carro, meus celulares, bolsa, tudo!”, disse Matheus. “Colocaram fuzil na minha cara e na da minha família”, escreveu o atleta.

Segundo Matheus, a medalha que ele ganhou na decisão do torneio também foi levada pelos bandidos, e a situação foi traumatizante. “Minha irmã está arrasada, estamos todos nós. Não desejo isso para ninguém, pior cena da minha vida”, concluiu ele.

Logo depois, o jogador publicou um vídeo, disse que todos estão bem e que ficou “só o susto”. Além disso, o flamenguista mostrou uma foto do veículo e pediu para avisarem a ele se tiverem informações sobre os pertences levados.

Matheus Gonçalves tem 18 anos e é visto como uma das principais promessas do Flamengo para a temporada. O meia-atacante foi emprestado ao Red Bull Bragantino no ano passado e voltou para o time do Rio de Janeiro para ser integrado à equipe no início de 2024.

O atleta também participou de quatro jogos do Campeonato Carioca deste ano e ajudou o grupo treinado por Tite a conquistar o 38º título estadual de forma invicta ao vencer o Nova Iguaçu com o placar agregado de 4 a 0.