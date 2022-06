Jogador do Derby County mostra estado da namorada após ataque e pede ajuda para identificar agressores

Louie Sibley, do Derby County, usou as redes sociais para denunciar um ataque sofrido pela sua namorada no último domingo (12). Segundo relato do meio-campista, a companheira foi agredida por um homem em Nottingham e outras mulheres também estariam envolvidas no episódio.

Please read and share❤️ pic.twitter.com/CZr2AocOiM — Louie Sibley (@louie_sibbo) June 12, 2022

Keeley Carter foi agredida várias vezes, antes de ser arrastada e recebido um último golpe que a deixou inconsciente. A vítima precisou ser levada ao hospital e levou alguns pontos por conta dos ferimentos.





“O homem e as mulheres fugiram depois de deixá-la inconsciente. Este foi um ataque não provocado, que foi registrado e agora está sob investigação policial”, escreveu o jogador.

A polícia de Nottingham disse que está investigando o relato da agressão, ocorrida no centro da cidade inglesa de Nottingham

“É extremamente importante que qualquer pessoa que testemunhou o que aconteceu entre em contato conosco imediatamente para que possamos esclarecer exatamente o que aconteceu.”