Jogador do Bragantino passa por cirurgia após acidente, mas estado é considerado ‘gravíssimo’

Após sofrer grave acidente na manhã desta terça-feira, o atacante Pedro Severino, de 19 anos, passou por cirurgia no Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, na cidade de Americana (SP). O jogador das categorias de base do Red Bull Bragantino sofreu um traumatismo craniano e continua internado em “estado gravíssimo”, segundo avaliação do corpo médico.

“Devido à severidade do ferimento, o paciente foi imediatamente encaminhado para cirurgia de emergência. O procedimento foi realizado com sucesso, focando no tratamento do traumatismo craniano. Apesar da intervenção cirúrgica, o quadro do paciente permanece extremamente delicado. Ele está atualmente sob cuidados intensivos, com suporte respiratório, e seu estado é considerado gravíssimo pela equipe médica”, informa o boletim médico do hospital.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro que transportava o jovem atleta bateu na traseira de um caminhão. A colisão aconteceu na região da cidade de Americana (SP). Pedro Castro, de 18 anos, e que também integra as categorias inferiores da equipe de Bragança Paulista, também estava no veículo. Ele sofreu apenas ferimentos leves. Segue em observação na unidade hospitalar, recebendo os cuidados necessários e passando por exames complementares para garantir que não haja complicações não identificadas inicialmente.

Severino é filho de Lucas Severino, ex-centroavante que defendeu as camisas do Athletico-PR e Corinthians, além da seleção brasileira. A família do jovem deseja que ele seja transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. No entanto, essa transferência só poderá ser realizada assim que o quadro clínico estiver estabilizado.

Em comunicado, a diretoria do Red Bull Bragantino informou que ambos os jogadores estavam voltando de folga para se reapresentarem ao clube. “O Red Bull Bragantino informa que tomou conhecimento do acidente envolvendo os atletas Pedro Castro e Pedro Severino, da equipe sub-20. Os jogadores retornavam do período de folga para apresentação ao clube quando o veículo em que estavam se envolveu em uma colisão com uma carreta. Nenhum deles estava na direção.”

Apontado como uma das promessas do Botafogo-SP, Severino foi emprestado ao Bragantino. Em 2024, em sua primeira competição oficial, ele marcou quatro gols na Copa Paulista e finalizou o campeonato como o artilheiro do torneio.