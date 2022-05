Jogador do Botafogo e amigos são convidados a se retirar de restaurante em Petrópolis Grupo estava no Castelo de Itaipava antes de deixar local por conta de cigarro eletrônico

O meio-campista Patrick de Paula, do Botafogo, e alguns amigos foram convidados a se retirar de um restaurante em Petrópolis. De acordo com o jornal ‘O Globo’, eles teriam desrespeitado funcionários do Solar do Castelo de Itaipava, que pediram para que o grupo não usasse cigarros eletrônicos no ambiente.





Ainda segundo o veículo, um garçom teria ido três vezes à mesa do jogador para pedir que parassem de usar o aparelho. Amigos de Patrick de Paula teriam revidado os pedidos com ofensas e xingamentos. Com exceção do meia, o grupo, que também consumia bebida alcoólica, ameaçou chamar a polícia.

A coordenadora do restaurante explicou a regra para Patrick de Paula e amigos e, o grupo, então, deixou o local e seguiu para outro estabelecimento. Ao todo, sete pessoas acompanhavam o jogador, que compartilhou uma imagem do encontro nas redes sociais.

Contratação mais cara da história do Botafogo, Patrick de Paula voltou ao Rio de Janeiro após se destacar na Taça das Favelas há alguns anos. O brilho do meia no torneio chamou atenção do Palmeiras, time onde o atleta jogou nos últimos três anos. Até aqui foram oito partidas pelo alvinegro, com dois gols.

