Jogador do Barcelona se irrita com indefinição sobre Neymar: ‘Cansa’

Espanha – O futuro de Neymar segue sendo uma incógnita. A “novela” em torno do brasileiro segue sendo um dos assuntos mais comentados no mundo da bola. Porém, alguns jogadores do Barcelona tem demonstrado certa irritação com a situação. Logo após a derrota para o Athletic Bilbao, o lateral-esquerdo Jordi Alba foi questionado sobre o assunto e não escondeu o incômodo.

“Já cansa. Tem que esperar até o fechamento do mercado e não tenho nada mais que dizer. Creio que é um grandíssimo jogador, que aqui rendeu o máximo, sua volta é decisão do clube. Se tem que vir, fico encantado, mas vamos esperar até o final do mercado”, disse o espanhol.

Jordi Alba falou sobre o possível retorno de Neymar ao Barcelona – Jose Jordan/AFP Photo



Já recuperado de uma lesão que o tirou da Copa América, Neymar segue sem saber de seu destino. Apesar de participar do último treino comandado por Thomas Tuchel, neste sábado, o craque brasileiro não foi relacionado para o confronto deste domingo, diante do Rennes, pela segunda rodada do Campeonato Francês.