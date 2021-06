Jogador do Bangu passa mal em partida da Série D e é levado para o hospital

Caio Cézar, meia do Bangu, passou mal após um choque de cabeça durante jogo da Série D do Brasileirão contra o São Bento, em Sorocaba, e precisou ser levado de ambulância para um hospital. Segundo o Bangu, o atleta está bem, consciente, e passa por exames ‘padrão e de rotina’.

Caio Cézar caiu no gramado sentindo um mal-estar aos 43 minutos do primeiro tempo. Segundo o Bangu e o médico do São Bento, Cássio Rusconi, o meia sofreu um desmaio, chegou a ter um princípio de convulsão, mas está consciente no hospital, sob observação médica.

A partida foi paralisada após a partida da ambulância que levou Caio Cézar para o hospital. Após ser retomado, o jogo teve emoção até o fim: o São Bento abriu o placar aos 42 do segundo tempo e o Bangu empatou aos 46.

Caio Cézar tem 25 anos e foi revelado pelo Desportivo Brasil e acumula passagens pela base do Palmeiras e Cruzeiro, além de ter atuado pela Portuguesa, Volta Redonda, Caxias e o próprio São Bento.

O episódio se assemelhou muito a outro ocorrido neste sábado: o meia Christian Eriksen, da seleção dinamarquesa, desmaiou em jogo da equipe contra a Finlândia na Eurocopa em um mal súbito. O jogador passou por longa massagem cardíaca e voltou a ficar consciente antes de ser levado para o hospital.

Veja também