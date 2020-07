Jogador de time italiano deixa futebol para estudar na China

REGGIO NELL’EMILIA, 29 JUL (ANSA) – Alessandro Spanò, capitão da equipe da Reggiana, anunciou nesta quarta-feira (29) que se aposentou do futebol para estudar negócios em uma universidade na China.

Aos 26 anos de idade, Spanò foi um dos principais jogadores nesta temporada da Reggiana, que conquistou há uma semana o acesso para a Série B do Campeonato Italiano. No entanto, o zagueiro surpreendeu ao anunciar que seguirá um caminho diferente.

“Ganhei uma bolsa de estudos e fui admitido em uma universidade internacional de negócios. É hora de seguir outro caminho, o que me afastará dos campos de futebol. Um novo capítulo desse jogo infinito chamado vida começa. O mundo está me esperando. Talvez eu esteja um pouco louco, mas você precisa seguir seus sonhos”, disse Spanò em uma entrevista coletiva.

O ex-jogador se formou em economia e gestão na Università Telematica Unicusano e foi elogiado pelo ministro do Esporte, Vincenzo Spadafora, que o citou como exemplo. Entretanto, logo depois do acesso com a Reggiana, Spanò ganhou um bolsa de estudos em uma universidade de negócios em Xangai, na China.

A Reggiana foi a segunda colocada da chave B da Série C, atrás somente do Vicenza. Nos playoffs de acesso, o clube venceu o Bari na grande decisão por 1 a 0. (ANSA).

