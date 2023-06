Jogador de hóquei russo detido na Polônia por suspeita de espionagem

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/06/2023 - 7:10 Compartilhe

Um jogador de hóquei russo suspeito de espionar para Moscou foi detido na Polônia, onde disputava o campeonato nacional, anunciou o governo nesta sexta-feira.

“O homem que está detido é um atleta profissional de um clube de hóquei da primeira divisão”, afirmou um comunicado oficial. O suspeito mora na Polônia desde 2021.

“No território da Polônia, ele realizou trabalhos para o serviço de inteligência estrangeiro, incluindo a identificação de infraestruturas cruciais em várias regiões”, acrescentou o comunicado.

O cidadão russo foi detido em 11 de junho na região da Silésia, sul da Polônia, informou o governo, sem revelar o nome da equipe do suspeito.

De acordo com a Procuradoria Nacional, o russo é a 14ª pessoa detida no âmbito de uma investigação sobre uma “rede de espionagem que colabora com os serviços especiais russos”.

“Os suspeitos, identificados como estrangeiros procedentes do outro lado da fronteira leste, realizaram atividades de inteligência e propaganda contra a Polônia”, afirmou a Procuradoria em um comunicado.

O governo indicou que alguns dos objetivos destes grupos eram “monitorar os itinerários ferroviários” e ampliar a “propaganda contra a Otan, a Polônia e a política do governo polonês”.

