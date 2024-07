Jogador de futebol Roberto Firmino se torna pastor de igreja evangélica fundada por ele

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/07/2024 - 15:36 Para compartilhar:

O jogador de futebol Roberto Firmino, 32 anos, atacante do Al-Ahli Saudi FC e com passagens pela seleção brasileira, se tornou pastor de uma igreja evangélica. No último final de semana, ele usou o seu Instagram para contar a novidade e disse que e a esposa, Larissa Pereira, foram consagrados ao cargo na Manah Church, em Maceió. Firmino, que é o camisa 10 do clube Saudita, é um dos fundadores da instituição.

“Três anos de Manah Church. Que noite memorável e inesquecível. Essa igreja nasceu no coração de Deus, e somos extremamente gratos pelo privilégio de testemunhar de perto tudo o que o Senhor tem feito. A Bíblia diz em Efésios 3:20: ‘Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É tudo sobre o poder dele, já que em nós não há mérito nenhum”, começou ele na legenda da publicação com um carrossel de imagens no Feed.

Segundo o atleta, ele e a esposa nunca almejaram a função: “Nunca foi um objetivo nosso abrir uma igreja ou ter um cargo eclesiástico. Deus sabe bem disso. Desde nosso encontro com Cristo, um anseio queima em nossos corações: que as pessoas conheçam esse amor que nos alcançou. Agora, temos outro anseio e responsabilidade: sermos pastores segundo o coração de Deus e que cooperam com o Reino”, desabafou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por R O B E R T O F I R M I N O (@roberto_firmino)