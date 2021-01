Jogador de futebol fica tetraplégico após tomar tiro nas costas de PM no Pará

O jogador de futebol amador Waleson Sales Dias, de 28 anos, ficou tetraplégico após ter sido atingido pelas costas por um policial militar há cerca de um mês, em Breves, no interior do Pará. As informações são do UOL.

O caso aconteceu no dia 18 de dezembro, quando Waleson, de acordo com sua família, estava brincando com um amigo na garupa de uma moto. O soldado da PM, identificado como Josiel Ferreira da Rosa, estava no acostamento discutindo com uma mulher, quando ouviu a risada dos dois e decidiu seguir a motocicleta deles.

O PM atirou três vezes contra as vítimas, mas acabou atingindo apenas Waleson, que está internado em observação desde então no Hospital Metropolitano de Belém. Ele está consciente, porém não consegue movimentar os membros do corpo do pescoço para baixo.

De acordo com a irmã do jogador, Elayne Sales, de 32 anos, seu quadro é reversível, porém já faz um mês que ele teve os movimentos prejudicados.

“É reversível o quadro dele, mas isso vai acontecer somente com muita fisioterapia. Ele está sem movimento nenhum por enquanto. Só mexe a boca e os olhos, não consegue segurar nada com as mãos e já está há um mês nesta situação”, diz Elayne.

A família suspeita que o policial tenha imaginado que Waleson e o amigo estivessem rindo da discussão do casal. O jogador é pai de uma menina de 6 anos e tem ficha criminal limpa, segundo os parentes.

Em nota ao UOL, a Polícia militar disse que o soldado Josiel da Rosa “foi afastado imediatamente das funções operacionais” e que foi “colocado à disposição da Corregedoria Geral da PM para ser submetido a processo administrativo disciplinar, que pode culminar com expulsão da corporação”.

O PM está preso preventivamente desde 23 de dezembro. Além do processo administrativo, Rosa também responde a uma ação criminal.

