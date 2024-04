Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/04/2024 - 18:36 Para compartilhar:

Polidoro Junior, jogador brasileiro que atua no futebol francês, confirmou que viveu um affair com a cantora Pabllo Vittar. “Não tem muito o que falar, a Pabllo eu adoro ela, é muito minha amiga e é muito gostosa para deixar passar”, declarou ao portal LeoDias.

A revelação acendeu a curiosidade dos internautas sobre a identidade do atleta.

Polidoro atua como zagueiro do US Ivry, da França, e também é conhecido por ter namorado a ex-A Fazenda Jojo Todynho. Além dela, o rapaz também já viveu um romance com a cantora Karol Conká.

No último sábado, durante participação no programa ‘Sabadou’ com Virginia, do SBT, Pabllo confirmou a informação de que há havia tido se relacionado com um jogador de futebol brasileiro. A revelação ocorreu durante o quadro “Se Beber Não Fale”, quando a cantora foi questionada sobre o qual o homem mais famoso com o qual se envolveu.

O apresentador Celso Portiolli, que também participava do programa, afirmou que o rapaz deveria ser goleiro e Pabllo disparou: “Ele não é goleiro, mas tem habilidades com bolas”.