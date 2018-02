Jogador de clube da Bahia morre vítima de parada cardíaca após treinamento

O Juazeirense, time que lidera o Campeonato Baiano, comunicou nesta terça-feira a morte do meia Danilinho, de 32 anos. Segundo nota oficial do clube, o jogador se sentiu mal durante o treinamento da equipe durante a tarde no estádio Paulo Coelho, em Petrolina (PE), e foi levado às pressas para o hospital, onde morreu em decorrência de uma parada cardíaca.

O jogador chegou ao clube no final do ano passado e disputou apenas uma partida pelo Juazeirense – o empate por 2 a 2 com o Vitória, no estádio Barradão, em Salvador, pelo Estadual. Na ocasião, ele atuou por apenas 10 minutos. Danilinho é natural de Bauru (SP) e teve passagens por Atlético Goianiense, Chapecoense, Figueirense e Remo. O meia deixa esposa e um filho de 10 anos.

“Estamos prestando todo o apoio a família do atleta e o clube fará todos os procedimentos necessários. É um momento de dor para toda a família Juazeirense”, ressaltou o presidente do Juazeirense, Roberto Carlos Leal. O clube afirmou que o tempo entre o jogador se sentir mal e a chegada ao hospital Memorial de Petrolina de apenas 10 minutos. No momento em que foi levado para atendimento, o meia já tinha acabado de treinar.

O Juazeirense lidera o Campeonato Baiano de forma invicta e volta a campo neste sábado, quando recebe o Jequié. O clube não divulgou o horário e o local do enterro do jogador.