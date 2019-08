Jogador de beisebol tem mulher, filho e sogra assassinados nos EUA

A mulher, o filho e a sogra de Blake Bivens, arremessador do Montgomery Biscuits, foram assassinados no estado americano da Virginia na última terça-feira (27). Matthew Thomas Bernard, de 18 anos, é cunhado do jogador e considerado o único suspeito do caso. As informações são do UOL.

Bernard, segundo as autoridades locais, foi detido sob a acusação de participar dos crimes. Ao serem chamados no local, policiais encontraram o corpo de uma mulher estendido em via pública, além de dois outros corpos dentro da residência. O suspeito chegou a tentar fugir a pé pelas ruas do bairro. Sem vestir roupas, ele atacou também o funcionário de uma igreja antes de ser preso.

Blake Rivens é atleta do Tampa Bay Rays, equipe que disputa a Major League Baseball (MLB), mas joga no Montgomey Bisciuts, um time afiliado que disputa ligas de desenvolvimento para atletas. No Twitter, os dois times prestaram solidariedade ao jogador.