Jogador de basquete com passagem pela NBA morre aos 25 anos Caleb Swanigan defendeu o Portland Trail Blazers e o Sacramento Kings

O ala-pivô Caleb Swanigan, ex-Portland Trail Blazers e Sacramento Kings, da NBA, morreu nesta terça-feira (21). A morte do atleta foi confirmada pelo jornalista Shams Charania, do “The Athletic”. A causa, no entanto, não foi divulgada pela família.





Caleb Swanigan foi a 26ª escolha do Draft de 2017, selecionado pelo Portland Trail Blazers. Em sua primeira temporada na NBA, anotou uma média de 2.3 pontos e 2 rebotes por jogo, com média de apenas sete minutos de quadra em 27 jogos.

Em 2018, Caleb Swanigan foi trocado com o Sacramento Kings, onde jogou dez partidas com média de sete minutos por jogo ao longo de duas temporadas. Ele retornou ao Blazers em 2019 e jogou 20 jogos, com média de 13 minutos.

Na temporada 2019/20, marcada pelo início da pandemia do novo coronavírus, Caleb Swanigan decidiu não viajar com o Portland Trail Blazers para a “Bolha da Disney”, onde a NBA realizou os playoffs. Os Blazers foram eliminados pelos Lakers na primeira fase.

– Nós estamos com os corações partidos pelo falecimento do ex-jogador do Trail Blazers Caleb Swanigan. Nossos pensamentos e orações estão com a família, amigos e todos que o amavam. Descanse em paz, Grandão – escreveu o Portland Trail Blazers.

Caleb Swanigan não teve uma passagem brilhante pela NBA. Ao todo, disputou 75 jogos e foi titular em apenas quatro, tendo uma média de 2.4 pontos e 2.9 rebotes em 8.7 minutos por jogo.

Fora das quadras, Caleb Swanigan teve uma vida marcada por muitos problemas. O jogador lutava contra a obesidade, além de enfrentar a violência doméstica contra sua mãe e seu pai, que era dependente de uso de drogas.

– Devastados. Direcionamos nossos pensamentos e orações para a família e amigos de Caleb Swanigan. O mundo perdeu uma alma gentil na última noite. Te amamos, Grandão – publicou a Universidade de Purdue, onde Swanigan foi revelado.

