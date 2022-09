Jogador de 20 anos morre durante partida de hóquei no gelo

Da Redação 01/09/2022 - 10:32 Compartilhe

Jogador do Ayr Centennials, o jovem Eli Palfreyman, de 20 anos, morreu na última terça-feira (30), durante uma partida de hóquei no gelo na cidade de North Dumfries, no Canadá. As informações são do UOL.

Durante uma partida de pré-temporada contra o Boston Jr. Bruins, o capitão do Ayr Centennials acabou passando mal dentro do vestiário da equipe dele.

De acordo com o jornal Toronto Sun, Eli afirmou que não estava se sentindo bem após o primeiro tempo, fazendo a comissão técnica procurar por médicos. “Eles fizeram tudo o que puderam”, disse uma testemunha ao periódico. A causa da morte de Palfreyman não foi revelada.

“Os membros da comunidade atenderam o indivíduo até que os serviços de emergência chegassem. O indivíduo foi transportado para o Cambridge Memorial Hospital, onde, infelizmente, foi declarado morto”, declarou um porta-voz da polícia local.