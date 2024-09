Jogador da seleção teria levado amante para jogo e ganha indireta da esposa nas redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/09/2024 - 15:15 Para compartilhar:

A esposa do jogador de futebol do Botafogo e da seleção Luiz Henrique fez um post na Instagram na noite de sexta-feira, 8, que os internautas interpretaram como uma indireta. O futebolista teria levado uma amante para a partida disputada contra o Equador no Estádio Major Couto Pereira, em Curitiba, Paraná.

“Bigamia no Brasil é crime”, disse a esposa Carolina Andrade. “Tá [sic] tudo sendo observado e anotado. Amante no jogo da seleção dizendo ser esposa.” O post foi apagado horas depois.

Em fevereiro, Andrade participou da apresentação de Luiz Henrique no Botafogo ao lado da filha do casal. Agora, eles não se seguem mais na rede social. A última publicação em que aparecem juntos foi feita no perfil dela no dia 21 de julho.

Na tarde deste sábado, Carolina Andrade compartilhou uma nova imagem, agora com uma mensagem sobre maternidade. “Seus filhos merecem uma mãe feliz. Cuide-se.”