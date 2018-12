Jogador da seleção espanhola, Aspas sofre lesão muscular e será baixa por um mês

O atacante Iago Aspas ficará afastado do futebol por cerca de um mês. O jogador da seleção espanhola sofreu uma lesão muscular na panturrilha e virou desfalque para sua equipe, o Celta de Vigo. A informação foi revelada pelo próprio clube nesta quarta-feira, em comunicado.

Aspas se contundiu na derrota por 2 a 0 para o Barcelona, no último sábado, e precisou ser substituído logo no início do segundo tempo. Após ser submetido a exames, ele teve diagnosticada uma ruptura de fibras na panturrilha, que ocasionará o afastamento do gramados por um período de quatro a cinco semanas.

Aspas tem 10 gols neste Campeonato Espanhol e é o destaque do Celta. Caso a previsão de afastamento se confirme, o jogador vai desfalcar o clube nos duelos diante de Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, Valencia e Valladolid, todos pela competição nacional.