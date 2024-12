Jogador da Fiorentina que desmaiou em campo recebe alta do hospital após 12 dias

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/12/2024 - 22:58 Para compartilhar:

Internado no Hospital Careggi nos últimos 12 dias após desmaiar em campo em um jogo contra a Inter de Milão, Edoardo Bove, meia da Fiorentina, recebeu alta nesta sexta-feira. Ele passou por uma cirurgia na última terça-feira para a implantação de um desfibrilador subcutâneo removível.

O atleta de 22 anos agora vai dar início ao um processo de reabilitação. Os médicos que cuidaram do caso preferem observar como o meio-campista vai reagir e evitaram estipular um prazo para o seu retorno aos gramados.

No dia 1º de dezembro, ele entrou em campo pela Fiorentina. Durante o confronto com o rival de Milão, o atleta passou mal e ficou caído no gramado com 16 minutos do primeiro tempo. Socorrido pelos médicos, Bove foi levado de ambulância para o hospital e a partida foi interrompida.

De acordo com a imprensa italiana, existe a possibilidade de o atleta usar uma versão definitiva do desfibrilador. Caso isso ocorra, o jogador não poderá mais atuar na Itália. A legislação esportiva do País não permite que um atleta jogue profissionalmente com o dispositivo.

Sem lesões graves detectadas no sistema nervoso, Bove só saberá se vai precisar utilizar uma versão definitiva do aparelho dentro de aproximadamente dois meses. O atleta pertence à Roma e está na Fiorentina por empréstimo.