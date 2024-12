Jogador da Fiorentina que desmaiou em campo está consciente e falando, diz jornal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/12/2024 - 10:49 Para compartilhar:

O meio-campista da Fiorentina Edoardo Bove, que desmaiou em campo no duelo de domingo contra a Inter de Milão, pelo Campeonato Italiano, apresentou sinais de melhora nesta segunda-feira. De acordo com informações do jornal italiano Gazzetta dello Sport, Edoardo Bove foi extubado após passar a noite na UTI. O atleta está consciente e já falou com enfermeiras e familiares.

“Estou bem”, afirmou o jogador para os pais, Giovanni e Tanya, e a namorada, Martina, assim que eles chegaram ao Hospital Universitário de Careggi, em Florença. Segundo o jornal italiano, Bove não sofreu danos neurológicos ou cardiológicos. O jogador de 22 anos deverá passar por novos exames nesta segunda-feira.

O meio-campista caiu no gramado aos 16 minutos do primeiro tempo da partida entre Fiorentina e Inter de Milão. Os jogadores das duas equipes mostraram desespero com a situação e pediram rápido atendimento médico.

Edoardo Bove foi atendido pelos médicos e levado de ambulância. Durante o caminho para o hospital, o atleta mostrou sinais de recuperação, antes de ser sedado. A Fiorentina deve atualizar o quadro clínico do jogador ainda nesta segunda-feira.