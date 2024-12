Jogador da Fiorentina passa mal e desmaia durante partida do Campeonato Italiano

O meio-campista italiano Edoardo Bove, da Fiorentina, passou mal e caiu desacordado neste domingo, 1º, aos 17 minutos da partida entre o clube de Florença e a Juventus, pelo Campeonato Italiano.

A transmissão e o jogo foram interrompidos após o episódio. Um vídeo feito por um torcedor que estava no Estádio Artemio Franchi registrou o momento em que o atleta se abaixa, próximo à linha lateral do campo, tenta se levantar novamente e, em seguida, desaba. Veja abaixo:

This is the moment 22-year-old Edoardo Bove fainted during the match against Inter Milan. 😳

Fiorentina and Inter Milan players were I. Tears

Speedy recovery…..Edoardo Bove

🤍💔

pic.twitter.com/zzD8kM8tYH

— Kattia Olsen 🇳🇴 (@kattia_olsen1) December 1, 2024