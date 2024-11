Jogador chileno Vidal é acusado de agressão sexual

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/11/2024 - 9:26 Para compartilhar:

SANTIAGO DO CHILE, 4 NOV (ANSA) – O meio-campista Arturo Vidal, que já defendeu Internazionale e Juventus, foi acusado em Santiago, no Chile, de ter agredido sexualmente uma mulher em uma festa organizada por jogadores do Colo-Colo.

O Ministério Público da capital chilena revelou para alguns jornalistas locais que ainda ninguém foi detido, mas confirmou a existência de uma queixa.

O atleta de 37 anos, que é casado com a fisiculturista e influencer Sonia Isaza, estava em uma casa noturna celebrando o aniversário de um dos seus companheiros de equipe quando o crime teria ocorrido, de acordo com a imprensa local.

O coronel da polícia chilena, Gerardo Aravena, confirmou que o ídolo do futebol do país foi levado a uma delegacia para esclarecer a situação.

A suposta vítima era uma das convidadas da celebração e foi encontrada com dificuldades para falar e se levantar, de acordo com o responsável do estabelecimento. No entanto, a jovem teria conseguido ligar para irmã e pedir ajuda.

A notícia chegou pouco tempo depois de o futebol chileno ter sido abalado pela acusação de estupro contra o ex-jogador do Palmeiras Jorge Valdivia.

Bicampeão da Copa América pela seleção chilena, Vidal defendeu Juventus (2011-2015) e Inter de Milão (2020-2022) no decorrer da carreira, além de Flamengo e Athletico Paranaense. O sul-americano foi campeão cinco vezes do Campeonato Italiano e outras duas da Copa da Itália. (ANSA).