Jogador cai em formigueiro e precisa de ajuda para fugir de ‘ataque’; assista Cena inusitada aconteceu no jogo entre Crato e São Paulo Crystal, pela 10ª rodada do Grupo 3 da Série D do Brasileiro

Um jogador do Crato acabou sendo atacado por formigas ao sofrer uma falta e cair em cima de um formigueiro, no meio do gramado durante o jogo contra o São Paulo Crystal, pela 10ª rodada do Grupo 3 da Série D do Brasileiro.

A imagem chamou a atenção da internet. Veja abaixo:





Coisas que acontecem na Série D e só acredito porque tem imagem: Ramon, do Crato, caiu em cima de um formigueiro e ficou se coçando muito 😂 pic.twitter.com/LS6tAUx0Fd — Última Divisão (@ultimadivisao) June 18, 2022

Ramon, do Crato, demorou a perceber o ataque, mas acabou contando com a ajuda dos companheiros da equipe. A situação está complicada também para o Crato que segue em último do grupo. O jogo acabou empatado em 1 a 1.