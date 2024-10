Jogador brasileiro do Manchester City foi detido em Madri por roubar celular

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/10/2024 - 9:27 Para compartilhar:

O meia brasileiro e naturalizado português Matheus Nunes, do Manchester City, foi detido em Madri no início do mês de setembro, por conta de um incidente em uma boate.

Segundo informações do jornal ‘El Mundo‘, o jogador teria roubado o celular de um homem que tentou tirar uma foto do atleta no local.

Segundo o relato, Matheus Nunes foi levado à delegacia para prestar depoimento e depois foi liberado. Ele vai aguardar o julgamento em liberdade.

De acordo com o relatório da polícia, Matheus Nunes roubou o celular de um homem de 58 anos no banheiro da boate, e segundo testemunhas, o homem tirou uma foto do jogador no banheiro, e o jogador, irritado, teria tirado o celular da mão dele.

Em uma outra versão, também divulgada pelo veículo, o homem encostou em Matheus Nunes no banheiro enquanto usava o celular, e o jogador tirou o objeto dele pensando que tinha sido fotografado.

Na época do ocorrido, Matheus Nunes estava em Madri aproveitando folgas restantes após a Data Fifa do mês de setembro.