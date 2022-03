Jogador brasileiro de futsal consegue deixar Kiev, na Ucrânia: ‘Agradecer ao apoio de todos’ Matheus Ramires, do SkyUp, chegou a passar 40 horas em um bunker na capital ucraniana

Após dias de aflição, Matheus Ramires, jogador de futsal brasileiro, conseguiu deixar a capital ucraniana de Kiev. Através das redes sociais, o jogador atualizou as informações pessoais e aproveitou para agradecer mensagens de carinho deixadas por outros brasileiros.

+ ‘Violência nunca é uma solução’, condena Fifa após invasão russa à Ucrânia



– Queria agradecer as mensagens, prometo responder todos. Primeiro passo, sair de Kiev, foi feito. Agradecer a todos que ajudaram nessa saída de Kiev, aos familiares e amigos de todos os lugares do Brasil que tem feito todo esforço. Ao pessoal da embaixada, meu muito obrigado mais uma vez – escreveu Matheus.

+ Em casa: atletas brasileiros que atuam na Ucrânia chegam ao Brasil após fuga da guerra no país



Matheus passou mais de 40 horas em um bunker junto a outros brasileiros. O atleta é jogador do SkyUp, de Kiev, mas deixou o clube e o país para retornar ao Brasil. Na última quinta-feira, Vladimir Putin, presidente da Rússia, ordenou invasão às terras ucranianas e as negociações de paz seguem sendo discutidas.

E MAIS:

Saiba mais