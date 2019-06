Jogador brasileiro de basquete morre em acidente com moto aquática

Michael Uchendu, mais conhecido como Maikão, de 21 anos, morreu nesse sábado (29) após acidente com moto aquática na represa de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo. A informação foi confirmada pelo empresário do atleta em contato feito pelo G1.

Maikão ficou conhecido no basquetebol nacional pela sua passagem no Bauru Basket, equipe que ele havia deixado em 2018 para atuar na Espanha. Nas redes sociais, o Bauru Basket lamentou a morte do atleta. “É essa imagem que vamos guarde de você. Descanse em paz, Maikão”.

A causa da morte, no entanto, ainda não foi confirmada por nenhuma autoridade. Porém, acidente e afogamento são as causas mais prováveis. O corpo do atleta será a velado a partir das 14h deste domingo (30) no cemitério Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo. O sepultamento acontecerá as 16h30 no mesmo local.