Joelma passa mal e show é cancelado em cima da hora no Pará

Joelma teve o show que faria na cidade de Bragança, no Pará, cancelado na noite da última sexta-feira, 7. A cantora estava preparada para subir ao palco, mas sentiu sintomas fortes de gripe e precisou ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência [Samu].

Na própria noite de sexta-feira, uma médica do Samu que a atendeu explicou a situação em vídeo postado no Facebook da Prefeitura de Bragança: “Fomos acionados para atender a cantora Joelma. Fizemos a avaliação médica dela, ela apresenta desconforto respiratório aos mínimos esforços, está tossindo bastante, teve febre no início da tarde.”

“Em função disso, por orientações médicas, a gente orienta que ela fique em repouso, faça as medicações. Infelizmente, ela não consegue realizar o show hoje”, continuou a médica. Mesmo sem a presença de Joelma, a Prefeitura informou que “a banda da cantora se apresentou, tocando o repertório do show Isso É Calypso“.

Na tarde deste sábado, 8, a assessoria da cantora anunciou que o diagnóstico de gripe a forçou a cancelar os shows que faria até domingo, 9, nas cidades de Macaíba, no Rio Grande do Norte, e Uruoca, no Ceará.

