Joelma lança DVD com transmissão inédita pelo Youtube

Em comemoração aos 25 anos de carreira, a cantora Joelma vai lançar seu DVD de uma maneira inovadora. Na próxima sexta-feira (24), o conteúdo será exibido no formato de live, por conta do isolamento social provocado pelo coronavírus.

“Devido a pandemia, todo o processo de edição demorou mais, mas espero que vocês gostem muito. Pensamos nessa ideia de transmitir em live para que todos pudessem sentir bons sentimentos como se realmente estivessem nesse show”, disse a loira.

A ex-Calypso se declarou muito feliz com o novo projeto. “Muito feliz em lançar esse projeto tão especial e que com certeza vai ficar marcado pra sempre no meu coração”, contou Joelma.

https://www.instagram.com/p/CCd6Tt-H_ZF/?utm_source=ig_web_copy_link

