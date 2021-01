Joelma diz que está “há quase três anos” sem beijar na boca

A cantora Joelma foi uma das atrações do ‘Altas Horas‘, da TV Globo, desse sábado (2). No programa, ela revelou que está há quase três anos sem beijar na boca.

Em assunto sobre beijo na boca, Serginho Groisman interagia com a plateia: “Vou procurar na plateia, aqui. Tem alguém que não beija há um mês? Ah, tem: uma, duas, três. Há dois meses, tem? Há três meses?”. Uma menina, que acompanhava a gravação do programa por meio de videoconferência, disse: “Há um ano”, deixando o apresentador surpreso.

Em seguida, Joelma interrompeu o apresentador e afirmou: “Gente, eu sou o recorde aqui? Estou há quase três anos”.

Joelma passou por uma separação conturbada em agosto de 2015, após 18 anos de casamento com Ximbinha, que era também seu companheiro na música, com a banda Calypso. No divórcio, o cantor chegou a afirmar publicamente que traiu Joelma.

Posteriormente, a artista chegou a assumir romance com Alessandro Cavalcante, em julho de 2017. Apesar disso, a relação chegou ao fim em junho de 2018.

