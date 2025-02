Joelma compartilha chá revelação do primeiro neto: ‘Coração transborda’

A cantora Joelma usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 5, para compartilhar com os fãs a descoberta do sexo do seu primeiro neto. O chá revelação aconteceu no último fim de semana, mas somente agora ela publicou cliques do evento. O bebê é fruto do relacionamento de sua filha caçula, Yasmin Mendes Farias, com Neto Alcântara, baterista da banda da artista.

Joelma não perdeu o bom humor ao mostrar que errou no palpite. Ela participou do chá revelação usando um pijama rosa, certa de que seria uma menina, a confraternização mostrou que tem um menino a caminho.

“Hoje o coração transborda de alegria! Celebrando o chá revelação do meu primeiro netinho, cercada de amor, família e essa felicidade que só cresce! Que venham muitos mais para completar meu time de futebol!”, escreveu Joelma na legenda do carrossel de cliques publicado no Feed do Instagram.

As imagens mostram detalhes da festa, que teve decoração repleta de detalhes em azul e rosa, incluindo balões, flores e ursinhos. Já a descoberta do gênero do bebê foi feita por meio da cor do recheio do bolo, que era azul.

Joelma será avó não se uma criança, mas de duas. É que, recentemente, ela descobriu que Yago Matos, seu filho do meio, também será papai.

“Eu estou muito feliz! Vou ser vovó duas vezes. Eu quero um time de futebol, já avisei”, disse a artista em entrevista para o Portal LeoDias.