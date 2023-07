Joelma cancela shows e preocupa fãs após quadro de problema respiratório

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/07/2023 - 11:56 Compartilhe

A cantora Joelma precisou cancelar sua agenda de shows entre os dias 7 e 9 de julho por problemas de saúde. A artista apresentou dificuldade respiratória e precisou ser atendida pelo SAMU momentos antes de uma apresentação em Bragança, no Pará.

Fãs que aguardavam pela artista na cidade paraense se preocuparam com o cancelamento de última hora. Afinal, Joelma tem histórico de sequelas de covid-19, fato que já lhe afastou do palco em outros momentos.

No Instagram, a equipe da cantora emitiu um comunicado neste sábado, 8, informando: “A artista foi diagnosticada com gripe. Seguindo as recomendações médicas, ela deverá se manter de repouso para uma boa recuperação. Portanto, os shows que seriam realizados nos dias 7, 8 e 9 de julho, foram cancelados”.

A prefeitura de Bragança também tentou tranquilizar os fãs, compartilhando um vídeo de uma das socorristas responsáveis pelo atendimento Joelma. “Fizemos a avaliação médica dela e ela apresentou desconforto respiratório aos mínimos esforços. Referiu febre no início da tarde. A gente orienta que ela fique em repouso e faça as medicações. Infelizmente ela não consegue realizar o show hoje”, explicou a médica do SAMU.

