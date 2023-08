Joelma atualiza fãs após cancelar shows: ‘Vou para o hospital cuidar da saúde’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/08/2023 - 11:45 Compartilhe

Após cancelar a agenda de shows por tempo indeterminado, a cantora Joelma, 49, deu atualizações sobre o seu estado de saúde. A artista estava realizando a turnê Isso É Calypso quando, segundo nota, teve “recaída”.

No último dia 27, ela disse estar “recarregando as energias” e, agora, deu outra atualização. “Os dias de descanso foram maravilhosos, mas agora vou para o hospital cuidar da saúde 100%, fazer todos meus exames e seguir todas as recomendações”, esclareceu a artista.

Segundo o portal Leo Dias, a cantora estaria hospitalizada no Recife com uma sinusite bacteriana. A assessoria de Joelma não confirmou essas informações e declarou que a artista estava com gripe e sinusite, mas já está recuperada.

No ano passado, Joelma enfrentou diversos problemas de saúde depois de contrair covid-19 pela primeira vez. A artista, que passou por 5 infecções da doença, já revelou ter tido várias sequelas, como derrames oculares e paradas cardíacas.

