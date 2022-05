Joelma aparece com rosto inchado em show e preocupa fãs; ‘Sequelas da Covid’, diz assessoria

A cantora Joelma se apresentou em Parauapebas, no sudeste do Pará, no último sábado (28), e para além de suas canções, outra coisa chamou a atenção de seus fãs: seu rosto parecia inchado. As informações são do g1.

De acordo com a assessoria de Joelma, “os inchaços são sequelas da Covid-19 e ela está em tratamento”. A cantora foi diagnosticada com a doença pela terceira vez em janeiro deste ano.





À época, ela informou que estava com seu ciclo vacinal completo e que apresentava apenas sintomas leves da doença. No fim de 2020, em entrevista para Fátima Bernardes, no “Encontro”, a cantora disse que já sofria com os inchaços como sequela da doença.

“Estou cuidando até agora. Depois de cinco meses, estou tratando das sequelas. Fico naquele efeito incha, desincha. Tem hora que estou inchada, tem hora que estou desinchada. Você vai perceber no vídeo que eu fiz, no musical, que estou inchada. Hoje estou bem menos”, disse Joelma.