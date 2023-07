Joel Jota compartilha sabedoria e inspiração em sua primeira palestra em inglês

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/07/2023 - 17:46 Compartilhe

Um dos palestrantes mais requisitados do Brasil, Joel Jota fez sua primeira palestra em inglês no Mindvalley University. O evento, que começou dia 3 de julho na Estônia, é uma imersão de 21 dias no melhor conteúdo e ensinamentos de desenvolvimento pessoal, com especialistas mundiais sobre o assunto.

O Mindvalley University foi criado como uma maneira de criar comunidade, descobrir novas culturas e experimentar um profundo crescimento pessoal junto com a família. As palestras, seminários e workshops são voltados para todas as idades, desde crianças até adultos, tornando-o um evento para toda a família.

O palestrante e influenciador brasileiro, Joel Jota, compartilhou com o público todo aprendizado que adquiriu ao conquistar mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele contou sobre sua trajetória desde a época em que era atleta de natação, passando pela carreira acadêmica até se tornar empresário e investidor.

A carreira internacional sempre esteve nos planos de Joel, e ele vem se preparando para isso há alguns anos, participando de alguns seminários internacionais sobre biohacking e desenvolvimento pessoal. Em maio deste ano, após participar de um evento realizado pela Mindvalley na Colômbia, foi convidado para palestrar na Estônia.

“Eu estava muito nervoso, mas, acima de tudo, confiante com a minha preparação. Cheguei à Estônia uns dias antes da minha palestra e treinei. Era como se fosse um dia de campeonato de natação, como se estivesse indo para uma final. Durante a palestra, falei com calma, sem me preocupar com o sotaque, me concentrando em usar bem meu vocabulário adequadamente. Pude compartilhar meus aprendizados e minha filosofia de vida, que é: saúde, família e trabalho. Senti que estava aqui representando o Brasil”, contou Joel Jota.

Sobre Joel Jota:

Joel Moraes Santos Júnior, conhecido como Joel Jota, é mestre em Ciências do Esporte pela USP e doutorando em Psicologia Positiva pela Grand Canyon University. Durante quase duas décadas foi atleta profissional de natação, sendo considerado um dos melhores nadadores do mundo, representando a Seleção Brasileira em diversos campeonatos.

Natural da cidade de Santos, Joel foi professor universitário e treinador na Universidade Santa Cecília por mais de uma década, treinando mais de 1000 atletas. Após encerrar sua carreira no meio acadêmico, durante quatro anos foi coordenador geral do Instituto Neymar Junior.

Autor de best-seller com mais de 5 milhões de livros vendidos, Joel Jota é um dos palestrantes mais requisitados do Brasil. Em 2022, além das palestras empresariais, rodou o país com a turnê A Senha.

Joel Jota é empresário, investidor, palestrante, treinador e influenciador digital, foi jurado convidado na 7a temporada e tornou-se cadeira fixa na temporada seguinte do maior programa de empreendedorismo do país, o Shark Tank Brasil.

Sobre Mindvalley:

Mindvalley é uma empresa especializada em desenvolvimento pessoal e por meio de sua plataforma, oferece cursos online em diversas áreas, como relacionamentos, saúde e fitness, negócios e empreendedorismo, entre outros.

A empresa foi fundada em 2005 por Vishen Lakhiani, e tem uma equipe de mais de 200 pessoas de mais de 30 países.

A Mindvalley oferece uma variedade de cursos, incluindo alguns gratuitos e outros pagos. A empresa também possui um blog e um podcast, que traz artigos e entrevistas com especialistas na área de desenvolvimento pessoal.

Mindvalley foi destaque em várias publicações, incluindo Forbes, Fortune e Inc. A empresa também ganhou vários prêmios, incluindo o Prêmio do Primeiro Ministro da Malásia para Inovação em Educação.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias