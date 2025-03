Joel Embiid volta a sentir lesão no joelho e fica fora da temporada da NBA

Uma lesão crônica no joelho esquerdo abreviou a participação do camaronês Joel Embiid na temporada 2024/2025 da NBA. Em função do incômodo que o atleta vem sentindo no local, o departamento médico do Philadelphia 76ers optou por afastar o jogador a fim de tratar o problema.

Nas últimas semanas, Joel Embiid voltou a reclamar de dores e não está descartada a possibilidade de uma cirurgia. Na noite de sexta-feira, o clube soltou um comunicado informando que o atleta não vai mais atuar na temporada.

“O Philadelphia 76ers e Joel Embiid têm consultado os principais especialistas sobre problemas contínuos com seu joelho esquerdo. Após uma avaliação mais aprofundada, foi determinado que ele está clinicamente incapaz de jogar e perderá o restante da temporada para se concentrar no tratamento e reabilitação”, disse a equipe por meio de nota.

O departamento médico da franquia informou que o clube vem procurando orientação com especialistas a fim de poder sanar o problema para que Embiid, enfim, possa retornar sem o problema crônico no joelho em seu joelho esquerdo.

“Estamos trabalhando com especialistas médicos para determinar o plano de tratamento exato e atualizaremos a mídia quando tivermos mais informações. A equipe e os especialistas continuarão trabalhando com Joel para garantir o melhor caminho a seguir para sua saúde e desempenho a longo prazo.”

Na classificação, o Philadelphia vem enfrentando problemas para conseguir subir na tabela. A equipe ocupa apenas o 12º lugar na Conferência Leste e precisa reagir para cumprir o seu objetivo. Nos 19 jogos em que esteve em quadra, Embiid obteve oito vitórias e 11 derrotas na temporada regular.

Joel Embiid perderá o resto da temporada para tratamento e reabilitação do seu joelho.

Joel Embiid poderia ter sido um dos maiores de todos os tempos de sua era. O jogador de 2,13 m que ancorou o laborioso plano de reconstrução dos 76ers conhecido como Processo certamente mostrou seu domínio às vezes durante sua carreira repleta de lesões.

Ele marcou 70 pontos. Ganhou um MVP e dois títulos de pontuação. Ele foi selecionado cinco vezes para o All-NBA.

No entanto, a marca definitiva na carreira de Embiid – nove anos ativo, mais dois totalmente afastado, todos com a Filadélfia – são a longa lista de lesões, os jogos perdidos, as inúmeras atualizações de saúde, que definiram e depreciaram sua carreira.

A mais recente, uma lesão no joelho esquerdo que nunca voltou à forma após a cirurgia na temporada passada, acabará custando a ele a reta final desta.

O 76ers tornou o inevitável uma realidade na sexta-feira quando eles desligaram Embiid pelo resto da temporada, dizendo que ele está “medicamente incapaz de jogar” e se concentrará no tratamento e reabilitação do joelho esquerdo.

É um refrão triste e familiar para um dos homens grandes mais talentosos e agradáveis ??de seu tempo.

Contando os 164 jogos que ele perdeu em suas duas primeiras temporadas depois que ele foi draftado como o número 3 geral em 2014 e o que resta desta temporada, Embiid terá jogado em 452 dos 883 jogos do 76ers até o final desta temporada – perdendo quase 50% da temporada regular.

Não há, é claro, garantias de que Embiid jogará novamente pelos 76ers – uma opção que pode não ser decidida até o final da offseason.

Um dos favoritos da pré-temporada para disputar um título da NBA, os Sixers têm uma sequência de nove derrotas consecutivas no jogo de sábado contra os Warriors. Mesmo com a queda forte, os Sixers estavam a apenas 2 1/2 jogos de uma vaga no torneio play-in entrando nos jogos de sexta-feira.

Embiid perderá seu terceiro jogo consecutivo no geral e não joga desde que foi colocado no banco por ineficácia no quarto período de uma derrota no último sábado para o Brooklyn.

Os 76ers estão 8-11 com Embiid nesta temporada; 12-27 sem ele.

“Não tenho outros objetivos além de jogar para vencer e jogar para jogar melhor”, disse o técnico do 76ers, Nick Nurse, na sexta-feira. “Estou apenas tentando me concentrar no time e os médicos estão tentando descobrir o que é melhor para Joel, e então descobriremos a partir daí.”

Joel Embiid pode ter de passar por outra cirurgia

Embiid foi prejudicado por lesões durante toda a temporada e cumpriu uma suspensão de três jogos por empurrar um membro da mídia. Ele tem uma média de 23,8 pontos – ele teve uma média de pelo menos 30 e ganhou dois títulos de pontuação nas últimas três temporadas – e marcou apenas 29 pontos combinados em seus últimos dois jogos.

Embiid reconheceu no início deste mês que pode ter que passar por outra cirurgia no joelho esquerdo.

“Acho que a resposta direta é que quando você tem algo inconsistente, em algum momento, você tem que fazer algo a respeito”, disse Embiid. “Não sabemos o que é. Estamos analisando todas as opções.”

Ele jogou apenas 39 jogos na temporada passada devido a uma ruptura do menisco no joelho esquerdo. O 76ers anunciou no início de fevereiro daquela temporada que ele havia passado por uma cirurgia. Embiid voltou no início de abril, fez parte da corrida dos playoffs do 76ers e então ganhou uma medalha de ouro com a equipe olímpica dos EUA no ano passado nos Jogos de Paris.

Embiid jogou apenas 58 jogos da temporada regular e sete jogos de torneios play-in/playoffs desde que ganhou as honras de MVP da NBA na temporada 2022-23.

“A maneira como eu estava jogando há um ano não é a maneira como estou jogando agora”, disse Embiid na semana passada depois que o 76ers perdeu para Boston. “Provavelmente preciso consertar o problema e então estarei de volta a esse nível. Mas é difícil ter confiança quando você não é você mesmo.”

A escolha de primeira rodada dos 76ers está protegida entre os seis primeiros ou então vai para o Oklahoma City Thunder, uma das razões pelas quais houve especulações de que os Sixers poderiam desligar Embiid e cortar suas perdas na temporada.