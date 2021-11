Joel Carli será desfalque do Botafogo contra a Ponte Preta pela Série B

O técnico Enderson Moreira terá uma baixa para o confronto do Botafogo com a Ponte Preta, nesta quinta-feira (11), pela trigésima-quinta rodada da Série B. O zagueiro joel Carli não atuará no duelo que pode matematicamente sacramentar a volta do Alvinegro à elite do Brasileirão.

>>>>> Veja a tabela da Série B

Carli recebeu amarelo por reclamação no clássico (Foto: Vítor Silva / BFR

O defensor recebeu o seu terceiro cartão amarelo durante a goleada por 4 a 0 sobre o Vasco, no último domingo (7). O triunfo levou o Botafogo a assumir a ponta da competição.

A tendência é que Enderson Moreira opte por Gilvan para formar a dupla de zaga com Kanu no confronto com a Macaca. Carli só terá condições de jogo, a princípio, diante do Operário-PR.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais