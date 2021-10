Joel Carli exalta Botafogo e lamenta falta de torcida visitante em Goiânia

Autor do gol de empate e um dos mais experiente do elenco, o zagueiro Joel Carli exaltou a luta do Botafogo no empate com o Goiás, por 1 a 1, em Goiânia (GO), nesta terça-feira, pela 32.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador também lamentou a ausência da torcida visitante no estádio.

“Um jogo difícil. Sabíamos que o Goiás iria dificultar bastante o jogo. (…) Nosso time lutou, tentou jogar a todo momento. Não foi o resultado que a gente queria. Não conseguimos ganhar, mas também não perdemos”, disse o defensor, na saída do gramado.

O zagueiro também mostrou incômodo com o fato de a torcida do Botafogo não ter conseguido comprar ingressos para ir ao estádio, mesmo com a liberação da torcida visitante pela CBF e também poder público local.

“(O jogo) Já começou sendo difícil com nosso torcedor, que tentou comprar ingressos para estar aqui, para torcer e apoiar, mas não deixaram. Ontem (segunda) aqui teve jogo com torcida visitante. Enfim…”, disse Joel Carli.

Fato é que os bastidores ficaram tensos nos últimos dias sem a comercialização de ingressos para a torcida do Botafogo. A justificativa do Goiás foi que não houve tempo hábil para definir uma logística e estruturar o estádio para isso, num argumento que não satisfez a diretoria do Botafogo.

Em campo, Goiás e Botafogo tiveram um início bastante promissor, com dois gols em dez minutos, porém, diminuíram o ritmo ficaram num empate justo pelo o que foi apresentado. O Botafogo segue na vice-liderança, agora com 56 pontos. Está a dois pontos do líder Coritiba, ambos cada vez mais próximos do retorno à Série A de 2022.

