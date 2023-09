Joe Jonas pede divórcio de Sophie Turner, afirma jornal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/09/2023 - 5:56 Compartilhe

Após quatro anos de casamento e duas filhas, Joe Jonas, de 34 anos, e Sophie Turner, de 27, estão se divorciando. É o que afirma o “The Daily Mail”, que teve acesso a documentos nos quais o cantor afirma que sua união com a atriz está “irremediavelmente rompida”.

De acordo com o jornal, a papelada do divórcio foi apresentada em um tribunal de Miami, nos Estados Unidos, nesta terça-feira, 5. Nos arquivos, o irmão Jonas ainda revela planos de compartilhar a guarda das filhas Willa (3) e D. Jonas (1), cujo nome completo nunca foi revelado.

Apesar de a razão do divórcio não ter ficado clara, rumores indicam que Joe estaria cansado do estilo de vida festeiro da esposa, preferindo uma rotina pacata em casa.

Antes de se casarem em 2019, os artistas teriam assinado um acordo pré-nupcial que garante que ambos não precisem dividir suas fortunas conquistadas antes do casamento. Enquanto Joe tem uma carreira sólida como músico desde os anos 2000, com um patrimônio líquido de cerca de R$ 250 milhões, Sophie estrelou oito temporadas de “Game of Thrones” como Sansa Stark, e acumula uma fortuna de cerca de R$ 50 milhões.

Na segunda-feira, 4, o cantor publicou uma foto usando sua aliança de casamento. Nenhum dos dois havia se pronunciado acerca da notícia até o momento de publicação desta nota.

