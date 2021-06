Joe Jonas e Sophie Turner colocam mansão de R$ 83 milhões à venda

Os astros de Hollywood Sophie Turner e Joe Jonas estão tentando vender sua mansão, localizada nos subúrbios de Los Angeles. A casa, que foi comprada em 2019 por US$ 14,1 milhões, valorizou e agora está listada por US $ 16,75, o que seria o equivalente a R$ 83,1 milhões.

A propriedade tem, no total, 4000 m² de terreno; De área construída são 1.400 m² distribuídos em 9 quartos, 8 banheiros, 3 lavabos, salas amplas em conceito aberto integradas com o jardim, lareiras, sala de jantar com adega acoplada e cozinha com grande ilha com capacidade para sete pessoas sentadas em balcão.

Na suíte principal há um banheiro gigante com banheira de imersão e um box espaçoso; Há, também, um grande closet inteiro de madeira com ilha central. Os outros quartos também são espaçosos.

Na área externa há um quintal grande e arborizado com uma piscina no meio, que tem uma jacuzzi integrada, aquário e uma dependência para hóspedes. A propriedade ainda conta com garagem para quatro carros; Já como lazer, a casa tem uma área de spa, academia equipada, sala de cinema equipada com sistema de som surround de última geração e uma sala com estação de DJ – que conta inclusive com luzes de discoteca e máquina de fumaça.

