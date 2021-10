Joe Burrow comanda reação no segundo tempo e Cincinnati Bengals derrota o Jacksonville Jaguars Assim como aconteceu na final do college de 2020, Joe Burrow levou a melhor sobre Trevor Lawrence, na primeira partida entre os dois quarterbacks na NFL

No esperado reencontro entre Joe Burrow e Trevor Lawrence, o Cincinnati Bengals levou a melhor sobre o Jacksonville Jaguars, por 24 a 21, no Paul Brown Stadium, nesta quinta-feira (30), na abertura da semana 4 da NFL.

Do lado dos Bengals, Joe Burrow teve grande atuação, com 348 jardas, 25/32 passes completados e dois touchdowns lançados, além do tight end CJ Uzomah, autor de dois TD’s.

Diferente de suas primeiras três partidas na temporada, Lawrence se mostrou mais preocupado em não cometer turnovers e apresentou números sólidos, com 204 jardas lançadas, 17/24 passes completados e um touchdown corrido.

Com uma defesa dominante, os Jaguars não deram chances para os donos da casa e foram para o vestiário com vantagem por 14 a 0, placar que poderia ser ainda maior caso a retaguarda dos Bengals não tivessem impedido uma corrida curta de Trevor Lawrence, travado na linha de uma jarda, em uma quarta descida.

No segundo tempo, o panorama da partida foi alterado de forma rápida pelo Cincinnati Bengals. Joe Burrow passou a destrinchar a secundária dos Jaguars com Tyler Boyd e Ja’Marr Chase, além da efetividade de Joe Mixon no jogo terrestre, empatando o confronto por 14 a 14. Só faltou combinar com Trevor Lawrence, que orquestrou o último drive do terceiro período culminando com o TD de James Robinson para recolocar os Jaguars na liderança, por 21 a 14.

No último período, o Cincinnati garantiu a terceira vitória na temporada, por 24 a 21, depois de marcar dez pontos, sendo um touchdown de CJ Uzomah e um field goal de 35 jardas convertido pelo kicker Evan McPherson, no estouro do relógio.

