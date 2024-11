Joe Biden viaja a Manaus e depois ao Rio, onde participa de Cúpula de Líderes do G20

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/11/2024 - 10:24 Para compartilhar:

Joe Biden vai desembarcar em Manaus neste domingo, 17. Trata-se da primeira visita de um presidente dos Estados Unidos à cidade. A programação ainda não foi divulgada oficialmente.

Na semana passada, a Casa Branca disse que, enquanto estiver na capital do Amazonas, o presidente americano pretende visitar a floresta amazônica para se envolver com líderes locais, indígenas e outros que trabalham para preservar e proteger esse ecossistema.

Rio de Janeiro

Depois, o líder também irá ao Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19, onde se encontrará com o presidente Lula. Ele vai participar da Cúpula de Líderes do G20. Por lá, ele deve reforçar a liderança dos Estados Unidos no que tange os direitos dos trabalhadores e crescimento econômico limpo.

“Durante o G20, o presidente Biden demonstrará a forte proposta de valor dos Estados Unidos para os países em desenvolvimento e liderará o G20 para trabalhar em conjunto para enfrentar desafios globais compartilhados, como fome e pobreza, mudanças climáticas, ameaças à saúde e encargos da dívida dos países em desenvolvimento”, informa o comunicado oficial.