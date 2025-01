Joe Biden recebe Donald Trump na casa Branca, como parte da tradição antes da posse

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu por volta das 12h desta segunda-feira, 20, pelo horário de Brasília. o presidente eleito do país, Donald Trump, em um encontro na Casa Branca, como parte da tradição durante o dia da posse presidencial. As mulheres deles, Jill Biden e Melania Trump, também participam do evento. De acordo com a imprensa americana, o grupo deve se reunir para um chá. Em seguida, a expectativa é de que eles se dirijam para o local em que ocorrerá a cerimônia de posse, no Capitólio.