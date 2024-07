Joe Biden e Kamala Harris atualizam logotipo da campanha presidencial nas redes sociais: ‘Let’s win this’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/07/2024 - 9:04 Para compartilhar:

Após desistir da corrida eleitoral à Casa Branca, o presidente norte-americano, Joe Biden, e a sua vice-presidente, Kamala Harris, atualizaram o logotipo da campanha presidencial nas redes sociais nesta segunda-feira, 22.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), Biden colocou a imagem de fundo que diz: “Harris for President” (Harris para presidente, em português). Isso ocorreu um dia depois de ele anunciar sua desistência à reeleição.

Já Kamala Harris inseriu a imagem com o slogan “Let’s win this” (Vamos vencer essa, em português), com o logotipo também de “Harris for President”.

A candidatura da vice-presidente recebeu apoio da maior parte dos diretórios estaduais e do alto escalão do Partido Democrata, porém o nome dela ainda precisa ser oficializado na Convenção Nacional do Partido, prevista para agosto.

Até domingo, 21, as redes sociais de Biden e Harris tinham o slogan “Together, we can finish the job” (Juntos nós podemos terminar o trabalho, em português), com o logotipo dando destaque ao nome do atual presidente.