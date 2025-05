Joe Biden é diagnosticado com câncer "agressivo"

Além de câncer de próstata, ex-presidente democrata de 82 anos também apresenta "metástase nos ossos", segundo comunicado.O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden foi diagnosticado com uma forma "agressiva" de câncer da próstata, com "metástase nos ossos", anunciou neste domingo (18/05) o gabinete pessoal do antigo líder democrata.

"Na semana passada, o presidente Joe Biden foi examinado para a descoberta de um novo nódulo na próstata após apresentar sintomas urinários crescentes. Na sexta-feira, ele foi diagnosticado com câncer de próstata, caracterizado por um escore de Gleason de 9 (Grupo Grau 5) com metástase óssea", diz o comunicado.

A nota ainda afirma que e "embora isso represente uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível a hormônios, o que permite um tratamento eficaz".

Biden, de 82 anos, foi examinado na semana passada por médicos depois de terem sido detectados sintomas urinários e um nódulo na próstata. "O presidente e a sua família estão analisando as opções de tratamento com os seus médicos", complementa o comunicado.

O câncer da próstata recebe uma pontuação chamada pontuação de Gleason que mede, numa escala de 1 a 10, o aspecto das células cancerígenas em comparação com as células normais. A pontuação de Biden, 9, sugere que o seu cancro está entre os mais agressivos.

Quando o câncer de próstata se espalha para outras partes do corpo, muitas vezes espalha-se para os ossos. O câncer com metástase costuma ser mais difícil de tratar do que o câncer localizado, já que os medicamentos podem não chegar a todos os tumores e eliminar completamente a doença.

No entanto, quando o câncer de próstata necessita de hormônios para crescer, como no caso de Biden, ele pode reagir melhor a tratamento.

O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum que afeta os homens, atrás apenas do câncer de pele. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA aponta que 13 em cada 100 homens desenvolverão câncer de próstata em algum momento de suas vidas.

O diagnóstico de Biden ocorre quase uma década após ele perder seu filho mais velho, Beau, então com 46 anos, para um câncer cerebral.

Reações

Após a divulgação do comunicado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse estar triste com a notícia.

"Melania [primeira-dama] e eu estamos tristes por saber do recente diagnóstico médico de Joe Biden. Enviamos à [sua mulher] Jill e à sua família os nossos melhores votos e desejamos a Joe uma recuperação rápida e bem-sucedida", escreveu Donald na sua plataforma online Truth Social.

A ex-vice-presidente dos EUA Kamala Harris também disse hoje estar "triste" com a notícia do diagnóstico. "Joe é um lutador – e eu sei que ele enfrentará este desafio com a mesma força, resiliência e otimismo que sempre definiram sua vida e liderança", escreveu Kamala Harris na rede social X.

Saúde de Biden

A saúde de Joe Biden foi uma preocupação recorrente entre os eleitores durante o seu mandato como presidente (2021-2025). O tema ganhou ainda senso de urgência a partir de junho de 2024, quando Biden participou de um desastroso debate presidencial com o rival republicano Donald Trump, e aparentou fraqueza e confusão mental. Depois disso, Biden viu sua candidatura à reeleição ser cada vez mais questionada por colegas democratas.

Semanas depois, ele decidiu abandonar a corrida eleitoral, abrindo caminho para a vice Kamala Harris. No entanto, a substituta foi derrotada por Trump na eleição presidencial, em novembro.

Nos últimos dias, a saúde de Biden também voltou aos holofotes com o lançamento do livro Original Sin ('Pecado Original') dos jornalistas Jake Tapper e Alex Thompson, que apontou que assessores do democrata atuaram para esconder do público a extensão do declínio físico e mental do democrata durante seu governo.

Biden manteve inicialmente um perfil relativamente discreto desde que deixou a Casa Branca, mas lentamente começou a reaparecer no cenário público. Recentemente, ele compareceu ao velório do papa Francisco, no Vaticano. E no início do mês participou do programa The View, da rede ABC, no qual rebateu as sugestões de que sofreu declínio cognitivo em seu último ano no cargo. "Eles estão errados", disse Biden. "Não há nada que sustente isso."

jps (DW, Lusa, ots)