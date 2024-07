Joe Biden deve cobrar posicionamento de Lula sobre Venezuela em ligação

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 30/07/2024 - 12:00 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve conversar nesta terça-feira, 30, com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para falar sobre o resultados das eleições venezuelanas. A conversa está marcada para às 15h30, por telefone.

Biden deve cobrar de Lula um posicionamento em relação a vitória de Nicolás Maduro na Venezuela. De acordo com o Conselho Nacional Eleitoral, o atual mandatário obteve 51,2% dos votos, mas a oposição contesta o resultado.

Desde domingo, 28, Lula e o Itamaraty têm evitado um posicionamento sobre o resultado. Na avaliação do governo, é preciso esperar as atas do CNE para decretar a vitória do chefe venezuelano.

Já o governo estadunidense questionou o resultado do pleito e aponta a possibilidade fraude eleitoral. A oposição venezuelana, que indicou Edmundo Gonzalez como candidato, afirma que ter tido acesso às atas que apontavam a vitória dos opositores.

O Brasil enviou o assessor para assuntos internacionais, Celso Amorim, como observador nas eleições venezuelanas. Amorim, no entanto, não se pronunciou sobre o pleito.

O professor de Relações Internacionais do Insper, Leandro Consentino, afirma que o posicionamento do governo Lula é fundamental para chancelar o resultado. Na avaliação do especialista, o governo tem uma postura ambígua.

“O posicionamento brasileiro é importante devido ao seu tamanho de área e economia é o líder, tem um posicionamento importante na região. Na conjuntura também é importante dado que Maduro é uma liderança isolada do ponto de vista das democracias e que o Brasil tem uma certa interlocução. E isso pode tornar o Brasil um fiador de um eventual governo Maduro ou de uma tentativa de fraude eleitoral”, afirma.

“É uma postura ambígua, mas que já mostra uma mudança de padrão em relação às congratulações anteriores. Hoje há, de fato, uma relação menos amistosa entre ambos”, completa Consentino.