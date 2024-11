Joe Biden desembarca em Manaus e faz sobrevoo pela Floresta Amazônica

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/11/2024 - 14:06 Para compartilhar:

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desembarcou no início da tarde deste domingo, 17, na cidade de Manaus (AM), para a primeira visita à Amazônia de um presidente dos Estados Unidos em exercício.

O avião do presidente democrata pousou às 13h30 (horário de Brasília), em mais uma escala de sua visita à América do Sul, que provavelmente será a última grande viagem de seu mandato, antes da transferência do poder para o republicano Donald Trump em janeiro.

Biden fará um passeio aéreo sobre parte da Amazônia, encontros com líderes locais e indígenas e uma visita ao Museu da Amazônia (Musa), localizado na Reserva Florestal Adolpho Ducke.

Na sequência, Biden seguirá para o Rio de Janeiro,onde deve participar das reuniões da Cúpula do G20.

Fundo Amazônia

Neste domingo, o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou a injeção de mais de US$ 50 milhões ao Fundo Amazônia, com o intuito de conservar a floresta amazônica. “Os Estados Unidos estão anunciando US$ 50 milhões para o Fundo Amazônia, o que elevará as contribuições totais dos EUA para o Fundo Amazônia para US$100 milhões, sujeito à notificação do Congresso”, afirmou a Casa Branca, em comunicado.

No comunicado à imprensa é reforçado ainda que o governo Biden, juntamente com o BTG Pactual e mais 12 parceiros, está anunciando o lançamento da Coalizão Financeira de Restauração e Bioeconomia do Brasil. A coalizão pretende mobilizar pelo menos US$ 10 bilhões em investimentos públicos e privados para projetos de restauração de terras e relacionados à bioeconomia até 2030.

A Casa Branca também destacou o apoio da administração Biden à Iniciativa Tropical Forest Forever Facility (TFFF) – um novo fundo de US$ 125 bilhões para conservar as principais florestas do mundo -, proposta pelo governo Lula.

“A TFFF atrairá capital privado substancial e fará uma contribuição significativa para a conservação das florestas tropicais. Os Estados Unidos estão anunciando apoio para ajudar a finalizar o trabalho técnico e analítico necessário para projetar e configurar a Facility”, ressaltou.

* Com informações da Reuters, AFP, DW e Estadão Conteúdo