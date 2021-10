Jobson vibra com retorno ao Santos e Vila com torcida: ‘Alegria’

O empate em 1 a 1 com o São Paulo na noite da última quinta-feira (7), no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021, já está guardado na memória de Jobson. Mesmo sem ter entrado em campo, foi a primeira vez que o volante ficou no banco de reservas dez meses depois de romper o ligamento cruzado do joelho direito.

– É uma alegria muito grande voltar depois de ficar tanto tempo acompanhando os companheiros de longe, querendo ajudar e não ter condições. E agora poder retornar, poder sentir de novo os nossos torcedores aqui no portão do CT apoiando, até a torcida adversária ontem também, tudo isso traz uma alegria imensa. Não vejo a hora de entrar agora em campo para ajudar. E a coisa mais feliz vai ser ver o Santos FC sair dessa situação, que é o que todos nós queremos e buscamos – afirmou o camisa 8.

Jobson rompeu o ligamento em um treino no CT Rei Pelé em janeiro desde ano, durante a preparação do Santos FC para a final da Conmebol Libertadores. Recuperado, o volante agradeceu o Departamento Médico do Peixe pelo tratamento e também o técnico Fábio Carille pela confiança no retorno.

E MAIS:

– Em um vídeo que postei nas redes sociais eu disse que em janeiro era um treino que eu não precisava entrar, mas quis treinar para estar em uma melhor forma e, infelizmente, acabou acontecendo a lesão. Procurei me apegar nos meus filhos, na minha família e em todas as pessoas que gostam de mim, pois é a única maneira que conseguimos dar a volta por cima. Só tenho que agradecer a todos os membros do DM do Santos, todos os funcionários também, que sempre estiveram do meu lado. Espero poder voltar a jogar e bem, pois sei que será um presente para todos eles e não só para mim. O professor Carille disse que me acompanhava e contava comigo. Muito legal ouvir isso de um cara que já ganhou tanta coisa na carreira. Acho que no momento certo, na hora que ele achar que deve me colocar, eu vou estar pronto e buscar ajudar – ressaltou.

Com o Jobson à disposição, o Santos FC volta a entrar em campo neste domingo (10), às 16h, contra o Grêmio, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Brasileirão. Será a primeira vez do estádio com torcida desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020. E todos os 4.644 ingressos disponibilizados para o duelo já estão esgotados. O camisa 8 comemorou o retorno dos santistas.

– É uma alegria ver as pessoas se vacinando e voltando aos estádios. Todo mundo gosta de acompanhar e apoiar o time do coração. E essa ausência estava fazendo falta para a torcida santista e também para nós dentro de campo. Estamos muito felizes com esse retorno dos torcedores e esperamos dar essa vitória para eles no domingo, pois eles merecem demais – concluiu Jobson.

E MAIS:

Saiba mais