Jobson teria descumprido acordo e causa revolta em equipe da Série C do Carioca

Rio – O atacante Jobson parece gostar de uma polêmica. O caso desta vez, se trata de um suposto não cumprimento de um contrato. Atualmente no Brasiliense, no Distrito Federal, o jogador teria fechado um contrato com o Atlético Carioca, que disputa a Série C do Campeonato Carioca, o que equivale a quarta divisão, e causou problema aos seus empresários e ao presidente do clube do Rio de Janeiro. As informações são do portal “UOL”.

O acordo teria sido feito diretamente entre Maicon Vilela, presidente do Atlético Carioca e Jobson. O combinado era que o jogador receberia R$ 3 mil por partida, o mandatário chegou a pagar metade do valor ao jogador. Os empresários do atleta não ficaram contentes em saber que Jobson jogaria a quarta divisão, desta forma, contrato foi desfeito e o dinheiro não foi devolvido.

“Eu tenho tudo gravado aqui. Jobson me deu a palavra dele e ficou cobrando o dinheiro adiantado. Depois que depositei, ele mudou o discurso. Acho até que o Jobson não tem culpa, que deu a palavra e viria jogar as partidas. Mas ele sofreu uma lavagem cerebral dos empresários e gerou tudo isso. Me mandou mensagem reclamando do vídeo que postei, mas não falou nada de devolver o dinheiro que adiantei. Isso é até o de menos, dinheiro a gente corre atrás e consegue, mas não poderia ficar de mentiroso nessa história”, disse Maicon Vilela ao UOL Esporte.

Renan Coelho Costa, que pertence à RCF, empresa que agencia o atacante, revelou que Jobson fechou o contrato por engano, de acordo com ele, o atleta não sabia que se referia a um clube de quarta divisão.

“Jobson pensou que se tratava de partidas amadoras. Como está com o calendário livre no Brasiliense, viu uma boa oportunidade para fazer um dinheiro e negociar com clubes do Rio que estão interessados na sua contratação. Quando viu que era para jogar a 4ª divisão, desistiu”, explicou Renan, que ainda completou. “Ele vai devolver o dinheiro, se ainda não devolveu, vai devolver”, finalizou.

O presidente do clube carioca afirmou que o atleta e a RCF serão processados. Segundo ele, o clube perdeu um patrocinador que iria arcar com os salários do jogador.

